Tüketici Fiyatları Ocak'ta Yüzde 1.06 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 20.35
30 dakika önce
– Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20.
– Tüketici fiyatları Ocak bir önceki aya göre yüzde 1.06 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 20.35. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:05 Kaynak: DHA
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