Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15 - Son Dakika Ekonomi

Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15

6 saat önce

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.

Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15, System.String[]

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.52 oldu.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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