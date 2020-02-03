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Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15
6 saat önce
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.52 oldu.
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