Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyatları Şubat'ta Yüzde 0.16 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.67

Tüketici Fiyatları Şubat'ta Yüzde 0.16 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.67

10 dakika önce

– Tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.

Tüketici Fiyatları Şubat'ta Yüzde 0.16 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.67, System.String[]
– Tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı

Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyatları Şubat'ta Yüzde 0.16 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.67
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]