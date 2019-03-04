Tüketici Fiyatları Şubat'ta Yüzde 0.16 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.67
10 dakika önce
– Tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.
– Tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.16 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.67. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
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