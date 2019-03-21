Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Arttı

Tüketici Güven Endeksi Arttı

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

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Tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 2,9 arttı. Buna göre şubatta 57,8 olan endeks değeri, martta 59,4 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4 artarak 78,3 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de martta yüzde 4,9 artış kaydetti ve 75'ten 78,6'ya yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 58,9 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise şubatta 22,02 iken martta 22 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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