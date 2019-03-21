Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Arttı

Tüketici Güven Endeksi Arttı

51 dakika önce

Tüketici güven endeksi 2019 Mart döneminde yüzde 2,9 oranında artarak 59,4 oldu.

Tüketici Güven Endeksi Arttı, System.String[]
Tüketici güven endeksi 2019 Mart döneminde yüzde 2,9 oranında artarak 59,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında arttı; Şubat ayında 57,8 olan endeks Mart ayında 59,4 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında yüzde 4 oranında artarak 78,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında yüzde 4,9 oranında artarak 78,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 58,9 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
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