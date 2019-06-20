Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi arttı
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Tüketici güven endeksi arttı

10 dakika önce

Tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.

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Tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 4,3 arttı. Buna göre mayısta 55,3 olan endeks değeri, haziranda 57,6 olarak kayıtlara geçti.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,9 artarak 78,3 oldu.
İşsiz sayısındaki beklenti
Genel ekonomik durum beklentisi de haziranda yüzde 5,4 artışla 70,1'den 73,9'a yükseldi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi, mayısa göre aynı düzeyde kalarak haziranda 56,3 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise mayısta 20,8 iken haziranda yüzde 6,1 artışla 22 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:14 Kaynak: AA
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