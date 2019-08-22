Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi attı
Son Dakika Ekonomi Haber

Tüketici güven endeksi attı

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

Tüketici güven endeksi attı, System.String[]

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.


TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Buna göre, temmuzda 56,5 olan endeks değeri, ağustosta 58,3'e yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 77,8 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti


Genel ekonomik durum beklentisi, ağustosta yüzde 1,2 artarak 73,4'ten 74,3'e çıktı.


İşsiz sayısı beklentisi endeksi, temmuza göre yüzde 4,8 artarak ağustosta 58,3 olarak gerçekleşti.


Tasarruf etme ihtimali endeksi ise temmuzda 20 iken ağustosta yüzde 13,1 artışla 22,7 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme
AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]