Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Azaldı

Tüketici Güven Endeksi Azaldı

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü.

Tüketici Güven Endeksi Azaldı, System.String[]
Tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Buna göre ocakta 58,2 olan endeks değeri, şubatta 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de şubatta yüzde 2 gerileyerek 76,5'ten 75'e indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 59 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ocakta 18,3 iken şubatta yüzde 20,2 artışla 22 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:57:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]