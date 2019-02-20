Tüketici Güven Endeksi Azaldı

Tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü.

Tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Buna göre ocakta 58,2 olan endeks değeri, şubatta 57,8 olarak kayıtlara geçti.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.



İşsiz sayısındaki beklenti



Genel ekonomik durum beklentisi de şubatta yüzde 2 gerileyerek 76,5'ten 75'e indi.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 59 olarak belirlendi.



Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ocakta 18,3 iken şubatta yüzde 20,2 artışla 22 oldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu

Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi

AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi