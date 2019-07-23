Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi azaldı
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Tüketici güven endeksi azaldı

48 dakika önce

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

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Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,7 azalarak 77 oldu.
İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi, temmuzda yüzde 0,8 azalarak 73,9'dan 73,4'e indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, hazirana göre yüzde 1,3 azalarak temmuzda 55,6 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise haziranda 22 iken temmuzda yüzde 9 azalışla 20 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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