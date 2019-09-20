Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi azaldı
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Tüketici güven endeksi azaldı

20 dakika önce

Tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi.

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Tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.


TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi. Ağustosta 58,3 olan endeks değeri eylülde 55,8'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4,9 azalarak 74 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti


Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4,4 azalarak 74,3'ten 71'e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5,1 azalarak eylülde 55,3 olarak gerçekleşti.


Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22,7 iken eylülde yüzde 0,6 artışla 22,8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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Son dakika: Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı
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