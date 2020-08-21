Tüketici güven endeksi azaldı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2,2 azaldı. Temmuz ayında 60,9 olan endeks değeri ağustosta 59,6'ya geriledi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:13

Kaynak: AA

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