Tüketici güven endeksi azaldı - Son Dakika

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı;Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,...

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Temmuz ayında 60,9 olan endeks, Ağustos ayında 59,6 oldu. HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,8 OLDU Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 80,6 iken, Ağustos ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 77,8 oldu. GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5 OLDU Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 79,5 oldu. İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 59,5 OLDU Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz ayında 61,0 iken, Ağustos ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 59,5 oldu. TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,7 OLDU Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 19,9 iken, Ağustos ayında yüzde 8,8 oranında artarak 21,7 oldu. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:17

Kaynak: İHA

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