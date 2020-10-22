Tüketici güven endeksi geriledi - Son Dakika

Tüketici güven endeksi geriledi

22.10.2020 10:07
Tüketici güven endeksi geriledi, System.String[]

Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında geriledi.

Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ekim dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; eylül ayında 82,0 olan endeks, ekim ayında 81,9 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 69,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 71,8 iken, ekim ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,1 iken, ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,4 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 83,3 iken, ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 93,8 iken, ekim ayında yüzde 3,9 oranında artarak 97,4 oldu. - ANTALYA

Tüketici güven endeksi geriledi
Tüketici güven endeksi geriledi
Tüketici güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüketici güven endeksi geriledi - Son Dakika

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