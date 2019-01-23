Tüketici güven endeksi düştü
1 saat önce
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık
2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:27
Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı
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