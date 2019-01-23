Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi düştü

Tüketici güven endeksi düştü

1 saat önce

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:27 

Aralık, Ekonomi
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