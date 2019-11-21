Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi Kasım'da arttı
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Tüketici güven endeksi Kasım'da arttı

6 saat önce

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.

Tüketici güven endeksi Kasım'da arttı, System.String[]

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi tüketici güven endeksin, açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.


Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,3 oldu


Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında yüzde 6,1 oranında artarak 79,3 oldu.


Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,5 oldu


Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında yüzde 6,9 oranında artarak 78,5 oldu.


İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,8 oldu


İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 58,8 oldu.


Tasarruf etme ihtimali endeksi 23 oldu


Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında yüzde 0,5 oranında artarak 23 oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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