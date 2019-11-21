Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi Kasımda arttı
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Tüketici güven endeksi Kasımda arttı

7 saat önce

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.

Tüketici güven endeksi Kasımda arttı, System.String[]

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi tüketici güven endeksin, açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında yüzde 6,1 oranında artarak 79,3 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,5 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında yüzde 6,9 oranında artarak 78,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58,8 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 58,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında yüzde 0,5 oranında artarak 23 oldu.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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