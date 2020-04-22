Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 5.8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, yüzde 5.8 düşerek, Mart ayındaki 58.2 düzeyinden Nisan ayında 54.9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, yüzde 5.8 düşerek, Mart ayındaki 58.2 düzeyinden Nisan ayında 54.9'a geriledi. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi Mart ayındaki 78.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 7.8 düşüşle 72.5'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi Mart ayındaki 78.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 7.8 düşüşle 72.5'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi Mart ayındaki 75.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 1.1 düşüşle 74.8'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi Mart ayındaki 75.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 1.1 düşüşle 74.8'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayındaki 57.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.7 düşüşle 53.8'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayındaki 57.6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.7 düşüşle 53.8'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise Mart ayındaki 21.2 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 13.1 azalıp, 20'nin de altına inerek 18.4'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise Mart ayındaki 21.2 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 13.1 azalıp, 20'nin de altına inerek 18.4'e geriledi. Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (Grafik)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı

İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi

KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı

Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak

Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek

Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik

Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı

Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak

Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek