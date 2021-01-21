Tüketici güveni arttı - Son Dakika

Tüketici güveni arttı

21.01.2021 10:19
Tüketici güveni arttı, System.String[]

Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 83,3 oldu.

Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 83,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 63,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayında 66,1 iken, Ocak ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 63,7 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 83,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 78,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,3 oranında artarak 83,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 82,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,5 oranında artarak 88,2 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,3 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında yüzde 5,1 oranında artarak 97,3 oldu.

-İHA-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici güveni arttı - Son Dakika Ekonomi


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