Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı

Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azaldı.

Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında Azaldı, System.String[]
Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azaldı. Ocak ayında 58,2 olan endeks şubat ayında 57,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,2 olan endeks Şubat ayında 57,8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 75,2 oldu Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,1 iken, Şubat ayında yüzde 2,4 oranında azalarak 75,2 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 76,5 iken, Şubat ayında yüzde 2 oranında azalarak 75 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 59 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 60,9 iken Şubat ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 59 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 18,3 iken, Şubat ayında yüzde 20,2 oranında artarak 22 oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Ekonomi
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