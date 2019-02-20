Son Dakika Haberleri: Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 0.7 Düşüşle 57.8'e İndi

Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 0.7 Düşüşle 57.8'e İndi

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, Ocak ayındaki 58.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.7 düşüşle 57.8 düzeyine geriledi.

Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 0.7 Düşüşle 57.8'e İndi, System.String[]
Tüketici güven endeksi, Ocak ayındaki 58.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.7 düşüşle 57.8 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.4 düşüşle, Ocak ayındaki 77.1 düzeyinden 75.2 düzeyine geriledi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2.0 düşüşle Ocak ayındaki 76.5 düzeyinden Şubat ayında 75 düzeyine çekildi.

İşsiz sayısı beklentisi yüzde 3.1 düşüşle Ocak ayındaki 60.8 düzeyinden Şubat ayında 59'a geriledi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 20.2 artışla Ocak ayındaki 18.3 düzeyinden Şubat ayında 22 düzeyine yükseldi. (Grafik ve Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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