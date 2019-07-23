Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi Temmuz'da 56.5'e geriledi
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Tüketici güven endeksi Temmuz'da 56.5'e geriledi

1 saat önce

Tüketici güven endeksi Haziran ayındaki 57.6 düzeyinden yüzde 2.0 düşüşle 56.5'e geriledi.

Tüketici güven endeksi Temmuz'da 56.5'e geriledi, System.String[]
Tüketici güven endeksi Haziran ayındaki 57.6 düzeyinden yüzde 2.0 düşüşle 56.5'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1.7 düşüşle, Haziran ayındaki 78.3 düzeyinden Temmuz'da 77 düzeyine geriledi.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.8 düşüşle Haziran ayındaki 73.9 düzeyinden Temmuz'da 73.4 düzeyine geriledi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.3 düüşle Haziran ayındaki 56.3 düzeyinden, Temmuz'da 55.6 düzeyine geriledi.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 9.0 düşüşle Haziran ayındaki 22 düzeyinden Temmuz'da 20 düzeyine geriledi.  (Grafik ve Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
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