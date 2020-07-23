Tüketici güven endeksi Temmuz'da 60.9'a geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2b7 düşüşle, Haziran ayındaki 62.6 düzeyinden, Temmuz ayında 60.9'a geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79.9 iken, Temmuz ayında yüzde 0.9 artarak 80.6'ya çıktı.Buna karşılık, gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayındaki 85.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 3.9 oranında azalarak 82.2'ye indi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi de, Haziran ayındaki 62.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 1.7 azalarak 61'e geriledi.Ayrıca, gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi de, Haziran ayındaki 23.1 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 14 azalışla 20'nin de altına inerek 19.9'a düştü.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor.

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (Grafik)