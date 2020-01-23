Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82'ye çıktı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82'ye çıktı. - Son Dakika Ekonomi

Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82'ye çıktı.

14 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında, geçen aya göre yüzde 0.1 artışla, 58.77 düzeyinden, 58.82'ye çıktı.

Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82'ye çıktı., System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında, geçen aya göre yüzde 0.1 artışla, 58.77 düzeyinden, 58.82'ye çıktı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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