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Tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artışla 58.82'ye çıktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında, geçen aya göre yüzde 0.1 artışla, 58.77 düzeyinden, 58.82'ye çıktı. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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