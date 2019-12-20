Son Dakika › Ekonomi › Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e düştü - Son Dakika Ekonomi
Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e düştü
6 saat önce
Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58.2 düzeyindeydi.
Son Dakika Günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı