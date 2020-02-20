Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek, Ocak ayındaki 58.8 düzeyinden, 57.3'e geriledi.

Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek, Ocak ayındaki 58.8 düzeyinden, 57.3'e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:03 Kaynak: DHA
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