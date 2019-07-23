Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı
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Tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı

1 saat önce

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı, System.String[]
Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı; Haziran ayında 57,6 olan endeks, Temmuz ayında 56,5 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78,3 iken, Temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 77 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 73,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 73,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,6 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 56,3 iken Temmuz ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 55,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 22 iken, Temmuz ayında yüzde 9 oranında azalarak 20 oldu. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
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