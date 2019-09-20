Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 düşüşle 55.8'e indi
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Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 düşüşle 55.8'e indi

22 dakika önce

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 düşüşle, Ağustos ayındaki 58.3 düzeyinden, Ağustos ayında 55.8 düzeyine indi.

Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 düşüşle 55.8'e indi, System.String[]

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 düşüşle, Ağustos ayındaki 58.3 düzeyinden, Ağustos ayında 55.8 düzeyine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 59.3 düzeyindeydi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında yüzde 77.8 düzeyindeyken Eylül ayında yüzde 4.9 azalarak 74 düzeyine indi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 71

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74.3 düzeyindeyken, Eylül ayında yüzde 4.4 azalarak 71 düzeyine indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55.3

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayındaki 58.3 düzeyinden Eylül'de yüzde 5.1 azalarak 55.3 düzeyine indi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22.8

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22.7 düzeyindeyken, Eylül ayında yüzde 0.6 azalarak 22.8'e indi. (Grafik - Tablo)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
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