Son Dakika Haberleri: Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 artışla 59.9'a çıktı
Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 artışla 59.9'a çıktı - Son Dakika Ekonomi

Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 artışla 59.9'a çıktı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.

Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 artışla 59.9'a çıktı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.9 düzeyine yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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