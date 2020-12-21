Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi - Son Dakika

Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi

21.12.2020 10:16
Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi, System.String[]

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında, 80.1 ile Kasım ayına göre değişmedi.

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında, 80.1 ile Kasım ayına göre değişmedi.  Endeks Ekim ayında 81.9 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayındaki 66.6'dan Aralık ayında yüzde 0.7 azalarak 66.1'e geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayındaki 79.0'dan, Aralık ayında yüzde 0.2 azalarak 78.9'a geriledi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayındaki 78.7'den, Aralık ayında yüzde 5.2 artarak 82.9'a yükseldi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayındaki 96.2'den, Aralık ayında yüzde 3.8 azalarak 92.6'ya geriledi.Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor. (Grafik)


Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi
Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi
Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi

Tüketici Güven Endeksi, Türkiye, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici güveni Aralık ayında 80.1 ile değişmedi - Son Dakika Ekonomi


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