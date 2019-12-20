Tüketici güveni Aralık'ta azaldı - Son Dakika
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Tüketici güveni Aralık'ta azaldı

6 saat önce

Tüketici güven endeksi 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.

Tüketici güveni Aralık'ta azaldı, System.String[]

Tüketici güven endeksi 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.


Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7 oldu


Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.


Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu


Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.


İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,1 oldu


İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.


Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,8 oldu


Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında artarak 23,8 oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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