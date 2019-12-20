Tüketici güveni Aralık'ta azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketici güveni Aralık'ta azaldı - Son Dakika

Tüketici güveni Aralık'ta azaldı

6 saat önce

Tüketici güven endeksi 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.

Tüketici güveni Aralık'ta azaldı, System.String[]

Tüketici güven endeksi 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,5 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57,1 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında artarak 23,8 oldu.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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