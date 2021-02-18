Tüketici güveni artıyor - Son Dakika

Tüketici güveni artıyor

18.02.2021 10:06
Tüketici güveni artıyor, System.String[]

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında yüzde 4,1 oranında artarak 66,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 84,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında yüzde 0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 91,7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında yüzde 4,0 oranında artarak 91,7 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 95,5 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici güveni artıyor - Son Dakika Ekonomi


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