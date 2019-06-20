Son Dakika Haberleri: Tüketici güveni arttı
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Tüketici güveni arttı

18 dakika önce

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.

Tüketici güveni arttı, System.String[]
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 73,9 iken, Haziran ayında yüzde 5,9 oranında artarak 78,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,9 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 70,1 iken, Haziran ayında yüzde 5,4 oranında artarak 73,9 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi aynı düzeyde kaldı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında aynı düzeyde kalarak 56,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 20,8 iken, Haziran ayında yüzde 6,1 oranında artarak 22 oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksi, mayıs, haziran, Ekonomi
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