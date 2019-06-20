Son Dakika Haberleri: Tüketici güveni arttı
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Tüketici güveni arttı

16 dakika önce

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.

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Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,3 OLDU Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 73,9 iken, Haziran ayında yüzde 5,9 oranında artarak 78,3 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,9 OLDU Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 70,1 iken, Haziran ayında yüzde 5,4 oranında artarak 73,9 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ AYNI DÜZEYDE KALDI İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında aynı düzeyde kalarak 56,3 olarak gerçekleşti.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22 OLDU Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 20,8 iken, Haziran ayında yüzde 6,1 oranında artarak 22 oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksi, mayıs, haziran, Güncel
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