Son Dakika Haberleri: Tüketici güveni arttı
Son Dakika Güncel Tüketici güveni arttı

Tüketici güveni arttı

47 dakika önce

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı.

Tüketici güveni arttı, System.String[]

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında artarak 74,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında yüzde 3,4 oranında artarak 73,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında yüzde 2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,84 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında yüzde 0,2 oranında artarak 22,84 oldu.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici güveni arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]