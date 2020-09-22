Tüketici güveni Eylül'de yüzde 3.2 arttı (2)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül'de aylık bazda yüzde 3.2 artışla, Ağustos ayındaki 79.4 düzeyinden, 82'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül
'de aylık bazda yüzde 3.2 artışla, Ağustos ayındaki 79.4 düzeyinden, 82'ye yükseldi.TÜİK verilerine göre, güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de, aynı dönemde yüzde 3.7 artışla Ağustos'taki 59.6 düzeyinden, Eylül'de 61.8'e çıktı.Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayındaki 67.9 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 5.8 artarak 71.8'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayındaki 77.8 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.7 artarak 79.1'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayındaki 79.5 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 4.8 artarak 83.3'e yükseldi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayındaki 92.6 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 artarak 93.8'e yükseldi.Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade ediyor.
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellendi. (Grafik)
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