Tüketici güveni Kasım'da azaldı - Son Dakika

Tüketici güveni Kasım'da azaldı

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı; Ekim ayında 81,9 olan endeks, Kasım ayında 80,1 oldu. Hanenin maddi durumu endeksi 66,6 oldu Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 69,4 iken, Kasım ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 66,6 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,0 oldu Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 79,5 iken, Kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 79,0 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,7 oldu Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 81,4 iken, Kasım ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 78,7 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96,2 oldu Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 97,4 iken, Kasım ayında yüzde 1,2 oranında azalarak 96,2 oldu. - İSTANBUL

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