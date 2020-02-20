Tüketici güveni şubatta azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketici güveni şubatta azaldı - Son Dakika

Tüketici güveni şubatta azaldı

8 saat önce

Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 57,3 oldu.

Tüketici güveni şubatta azaldı, System.String[]

Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 57,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, şubat ayında 57,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken, şubat ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 76,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,4 iken, şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 75,9 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 53,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Ocak ayında 56,8 iken şubat ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 53,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 21,6 iken, şubat ayında yüzde 4,2 oranında artarak 22,5 oldu.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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