Tüketici güveninde düşüş sürdü
1 saat önce
Tüketici güveni yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu.
Tüketici güveni yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu. Maddi durum beklentisi yüzde 2,4 düşüşle 75,2'e gerilerken, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20,2 yükseldi ve 22 değerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25
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