Son Dakika Haberleri: Tüketici güveninde düşüş sürdü

Tüketici güveninde düşüş sürdü

1 saat önce

Tüketici güveni yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu.

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Tüketici güveni yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu. Maddi durum beklentisi yüzde 2,4 düşüşle 75,2'e gerilerken, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20,2 yükseldi ve 22 değerini aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 

Ekonomi
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