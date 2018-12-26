Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Değerleri Yeniden Belirlendi

TÜKETİCİ Hakem Heyetleri'ne yapılacak başvuruların değerleri yeniden belirlendi.

TÜKETİCİ Hakem Heyetleri'ne yapılacak başvuruların değerleri yeniden belirlendi.



Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılacak başvuru değerlerini belirleyen tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre tüketiciler; 2019 yılında değeri 5 bin 650 TL'yi aşmayan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuracak. Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklar, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 lira altındaki uyuşmazlıklar ve yine büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TL arasındaki uyuşmazlıklar da il tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek. - Ankara

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