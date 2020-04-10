Tüketici Hakem Heyeti toplantıları durduruldu - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyeti toplantıları durduruldu

14 dakika önce

Koronavirüs salgını nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine 30 Nisan'a kadar ara verildi.

Tüketici Hakem Heyeti toplantıları durduruldu, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine 30 Nisan'a kadar ara verildi.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:32 

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