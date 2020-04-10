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Tüketici Hakem Heyeti toplantıları durduruldu
14 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine 30 Nisan'a kadar ara verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti faaliyetlerine 30 Nisan'a kadar ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:32
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