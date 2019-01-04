Tüketici Hakem Heyetine 2 Bin 811 Kişi Başvurdu
1 saat önce
Tokat'ta, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2018 yılında 2 bin 811 tüketici şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
Tokat
'ta, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2018 yılında 2 bin 811 tüketici şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman
Sakar, Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2018 yılı içerisinde 2 bin 811 tüketici şikayeti başvurusu yapıldığını bu başvurulardan 2 bin 639'unun sonuçlandırıldığını açıkladı. Tüketici şikayetlerinde yüzde 70'inin tüketici lehine gerçekleştiğini belirten Sakar, 2018 yılı başvuru limiti olan 6 bin 860 TL'nin 2019 yılı için 8 bin 480 TL' ye yükseltildiğini kaydetti. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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