Son Dakika Haberleri: Tüketici Hakem Heyetine 2018'de Bin 439 Başvuru Yapıldı

Tüketici Hakem Heyetine 2018'de Bin 439 Başvuru Yapıldı

1 saat önce

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 2018 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine bin 439 başvuru yapıldığını bildirdi.

Tüketici Hakem Heyetine 2018'de Bin 439 Başvuru Yapıldı, System.String[]
Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 2018 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine bin 439 başvuru yapıldığını bildirdi.

Çetiner, yazılı açıklamasında, geçen yıl bin 365 dosyanın karara bağlandığını, bu dosyalardan 905'inin tüketici lehine sonuçlandığını belirtti.

Dosyalardan 18'ine ise görevsizlik kararı verildiğini aktaran Çetiner, şunları kaydetti:

"Bu oranlara göre başvurulardan yüzde 66,4'üne kabul, yüzde 32,3'üne ret, yüzde 1,3'üne ise görevsizlik kararı verilmiştir. Tüketiciye 1 milyon 326 bin lira tutarında iade sağlanmıştır. En çok başvuru yüzde 70 ile ayıplı mal ve hizmet konusunda oldu. Ticaret Bakanlığımızca 8 ilçemizde bulunan tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılmıştır. İlçelerimizde kaymakamlıklarda irtibat görevlilerimiz var. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınır 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, heyete yapılacak 8 bin 480 liranın altındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevli olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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