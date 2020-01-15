Tüketici hakem heyetine 2019'da 1525 başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketici hakem heyetine 2019'da 1525 başvuru yapıldı - Son Dakika

Tüketici hakem heyetine 2019'da 1525 başvuru yapıldı

6 saat önce

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 2019 yılında tüketici hakem heyetine 1525 başvuru yapıldığını bildirdi.

Tüketici hakem heyetine 2019'da 1525 başvuru yapıldı, System.String[]

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 2019 yılında tüketici hakem heyetine 1525 başvuru yapıldığını bildirdi.

Çetiner, yazılı açıklamasında, önceki yıldan devreden 319 dosyayla birlikte 1844 tüketici şikayetine 2019 yılı içerisinde işlem yapıldığını belirtti.

İşlem yapılan başvurulardan 1586'sının karara bağlandığını dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:

"Karara bağlanan bu dosyalardan 928'i tüketici lehine, 606'sı tüketici aleyhine sonuçlandı, 52'sine de görevsizlik kararı verildi. 2019 yılında işlem gören dosyaların yüzde 86'sı karara bağlandı. 258 başvuru ise 2020 yılına devredildi. En çok başvuru 913 ile ayıplı mal ve hizmet konusunda olmuştur. Tüketici hakem heyetine yapılacak uyuşmazlık başvurularında parasal sınır 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 390 lira olarak belirlenmiştir. Bu rakamın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvurulacak."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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