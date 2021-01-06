Tüketici hakem heyetine 2020'de 1695 başvuru yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 2020 yılında tüketici hakem heyetine 1695 başvuru yapıldığını bildirdi.

Çetiner, yazılı açıklamasında, önceki yıldan devreden 258 tüketici şikayetiyle birlikte 2020 yılında toplam 1953 dosyanın işlem gördüğünü belitti.

Yıl içerisinde 1629 dosyanın karara bağlandığını aktaran Çetiner, şunları kaydetti:

"En çok tüketici şikayeti 843 başvuru ile ayıplı mal ve hizmet konusunda yapılmıştır. 232 tüketici şikayetiyle mesafeli satışlar konusunda yapılan başvurular ikinci sırada yer almaktadır. Tüketici hakem heyetince karara bağlanan 1629 tüketici şikayetinin 860'ı tüketici lehine, 722'si tüketici aleyhine sonuçlandı, 47'sine ise görevsizlik kararı verildi."

Çetiner, Kırıkkale'de tüketici hakem heyetlerinde başvuru limitinin 2021 yılı içerisinde 11 bin 330 lira olarak belirlendiğini, başvuruların en geç kanun gereği 6 ayda sonuçlandığını ifade etti.