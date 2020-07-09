Tüketici hakem heyetlerinde "bilirkişilik" şartları belli oldu - Son Dakika

Tüketici hakem heyetlerinde "bilirkişilik" şartları belli oldu

Tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler ve çalışma esasları belirlendi.

Tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler ve çalışma esasları belirlendi.

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Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut uygulamada, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlık, özel ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabiliyor.

Bakanlık tarafından tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları ile bilirkişilerin sicile ve listeye kaydı, görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler, çalışma esasları ve listeden çıkarılmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ticaret il müdürlükleri tarafından 81 ilde, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği'nde belirlenen usul ve esaslara göre en geç 31 Aralık 2020'ye kadar bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması sağlanacak. Söz konusu tarihe kadar tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesine devam edilecek.

Öte yandan, "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"nde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, söz konusu yönetmelikte tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerini düzenleyen maddeler 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükten kaldırılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüketici hakem heyetlerinde 'bilirkişilik' şartları belli oldu - Son Dakika Ekonomi
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