Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı

21.09.2022 09:57
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya yükseltildi.

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.

Heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlendi ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verildi.

Tebligatlarda diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlandı ve elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirildi.

İlave süre 3 ay düşürüldü

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda ilave süre 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Üst Sınır 30 Bin Liraya Yükseltildi Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Üst Sınır 30 Bin Liraya Yükseltildi
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:29 Fenerbahçe'ye geleceği öne sürülmüştü! Cristiano Ronaldo futbolu bırakmayı düşünmüyor
00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi! Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
23:39 Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası ülkeden kaçmak isteyenler sınırlarda uzun kuyruklar oluşturdu
23:34 AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı
23:07 Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü
23:02 Muğla Marmaris'teki yangınla mücadele çok sayıda ekiple devam ediyor
22:24 Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
22:03 İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu
21:32 Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi
19:52 MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 02:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement