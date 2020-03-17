Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru - Son Dakika

Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru

6 saat önce

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda...

Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru, System.String[]

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda gerçekleştirebilir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve halkın korunması amacıyla çeşitli tedbirler alınarak, uygulamaya geçirildiği belirtildi. Halkın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları istenilen açıklamada, "Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" denildi.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
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