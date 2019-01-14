Tüketici Hakem Heyetlerinin Aldığı Kararların Çoğu Tüketici Lehine
1 saat önce
Samsun'da 2018 yılında tüketici hakem heyetlerine 9 bin 597 başvuru meydana gelirken alınan kararların çoğunun tüketici lehine olduğu belirtildi.
Samsun
'da 2018 yılında tüketici hakem heyetlerine 9 bin 597 başvuru meydana gelirken alınan kararların çoğunun tüketici lehine olduğu belirtildi.
Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 2018 yılında Samsun'da tüketici hakem heyetlerine 7 milyon 487 bin 787 lira 83 kuruş şikayete konu tutarında 9 bin 597 başvuru meydana geldi. Tüketici hakem heyetleri önceki yıllardan da birikmiş başvurularla birlikte 9 bin 726 karar aldı. Bu kararların 7 bin 50'si tüketicinin lehine, 2 bin 600 karar ise tüketicinin aleyhine çıktı. 76 karara da görevsizlik tevdi edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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