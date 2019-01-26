Tüketici Hakları İçin "Güçbirliği" Yaptılar

İzmir, Aydın ve Manisa bölgesindeki zabıtalar ileTicaret Bakanlığı yetkililerinin katıldığı çalıştayda, zabıta bünyesinde "Tüketici Hakları Koruma Amirliği" oluşturulması gündeme geldi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" düzenledi.

31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tüketici haklarının korunması için Ticaret Bakanlığı, Emniyet ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi kararı alınmıştı. Ticari faaliyetlerin kontrolünde de görev üstelenen zabıtaların yeni mevzuata ilişkin bilgilendirilmesi zorunluluğu doğrultusunda çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı"na Manisa ve Aydın büyükşehir belediyelerinde görevli zabıta birimlerini de davet etti.

Bakanlık, Emniyet, Zabıta el ele

Çalıştayın açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, tüketicinin zayıf olduğu için korunması gerektiğini belirterek, "Eskiden Ahilik kültüründe esnaf kendi kendini kontrol eder, vatandaşı aldatmaz, ayıplı mal satmaz, yapan olursa da kendi teşkilatı içinde cezalandırılırdı. Bakanlığımız, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum kuruluşları ile birlikte tüketicinin korunması için büyük efor harcıyor" dedi. 2014 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 5.5 milyon kişinin başvurduğunu, günümüzde bu sayının 500 bine düştüğünü kaydeden Dilber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüketicinin korunması konusunda, düzenleme anlamında iyi durumdayız. Hep birlikte çok kutsal bir görev yürütüyoruz. Yaptığımız işi küçümsemeyerek, keyifle yapacağız çünkü sonuçları çok önemli. 2018 yılında 500 milyon liralık ceza kesmişiz. Vatandaşları yanıltacak reklamları da denetliyoruz. 2011 yılında kırtasiyelerde iki üründen biri kanserojen idi; yaptığımız denetimler sayesine şimdi yüzde 1'in altına düştük. Ülkede enflasyon var. Bu gemi hepimizin. Bu yangını söndürmemiz gerekiyorsa Ticaret Bakanlığı, zabıta, emniyet hep birliktebu işin bir yerinden tutmak zorundayız. Amacımız belediye bünyesindeki zabıta birimlerine tüketici hakları amirliği oluşturmak".

Denetimler artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat, zabıta teşkilatının kentlilerin esenliğini, huzurunu ve refahını korumak için canla başla çalıştığını belirterek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında bilgi verdi. Albat, "Ticari faaliyet yapan işletmeler,girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişikliğinden etkilenmemesine rağmen, bu durumdan etkilenmiş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın fiyat artışı yapabiliyor. Kararnameden sonraEmniyet, Ticaret İl Müdürlükleri ve zabıta işbirliği ile ilimizdeki ticari faaliyetleri de kontrol etmeye başladık" dedi.

Vatandaşın yanındayız

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersu ise tüketicilerin koruması için 1995 yılında Tüketici Kanunu çıktığını, ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bu kanunun tüketicilerin derdine ilaç olamadığını belirterek şunları söyledi:

"2014 yılında çıkan kanunla tüketici hakem heyeti kararları bağlayıcı oldu ve milyonlarca insan bankaların dosya masrafını iade almak için tüketici hakem heyetlerine başvurdu. 2018 yılı Ağustos aylarının sonlarında ülkemizin yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle haksız fiyat uygulamalarının ortaya çıktığına şahit olduk. Emniyet ve zabıta birimlerimizin de desteğiyle sahaya inerek denetimlere başladık. Bu denetimlerin sonucunda geri adım atmaların başladığını gördük. Biz devlet erki olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."